Aldi voert de forcing over zondagsopeningen

In een overleg met de vakbonden heeft Aldi vrijdag bevestigd dat het zo snel mogelijk alle winkels in België op zondagochtend wil openen. Maar een akkoord hierover lijkt nog veraf.

Onder druk

Aldi zou alle winkels op zondag willen openen van 8u30 tot 13 uur. Werknemers zouden vrijwillig op zondag kunnen werken in ruil voor een financiële toeslag of extra verlofuren. Op wettelijke feestdagen blijven de winkels gesloten. Dat melden de vakbonden aan persagentschap Belga na een vergadering met de retailer vrijdag.

De discounter staat onder druk door de veralgemeende zondagsopeningen bij concurrenten als Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, Intermarché en Jumbo. In de eerste acht maanden van dit jaar daalde de omzet in België met 1,2%, terwijl het marktaandeel in de eerste zeven maanden met 0,4 procentpunt zakte.

“Het klopt dat we vandaag gesprekken gevoerd hebben met onze sociale partners. Aldi heeft hier meer toelichting gegeven over zondagsopeningen. We zijn blij dat dit overleg constructief verlopen is”, zegt woordvoerder Jason Sevestre. Maar volgens Koen Vanschoubroeck van vakbond ACV Puls is het water tussen de sociale partners over de zondagsopeningen “nog erg diep”. Van een echte onderhandeling was vrijdag nog geen sprake. Een volgend overleg staat gepland op 28 oktober.