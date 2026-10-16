[Filet Pur] Woensdag gehacktdag

Je moet toch oppassen naar wie je knipoogt, tegenwoordig, en al zeker als je een slaatje tracht te slaan uit een soepje terwijl je rivaal in de puree zit. Filet Pur vraagt zich af waarom de marktleider wel vaker het randje opzoekt.

De verkeerde knop

Wat een ellende! Dat krijg je dan. Ben je heel trots een “techbedrijf dat voeding verkoopt”, en dan knalt het deksel op je neus. De knappe koppen in Zaandam weten nog altijd niet waar ze het hebben. Niemand, eigenlijk. Want naar de oorzaak van de grote panne bij Ahold Delhaize hebben we het raden. Was het een hack? Zitten de Russen er achter? Of heeft er gewoon iemand op een verkeerd knopje gedrukt? De retailer houdt de lippen stijf op elkaar en heeft nog altijd geen klacht ingediend, wat bij waarnemers de wenkbrauwen doet fronsen.