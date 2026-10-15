Oudste hypermarkt van Europa is 65 geworden

De Carrefour hypermarkt in Oudergem heeft vorige week zijn 65ste verjaardag gevierd. Het was destijds niet alleen de oudste hypermarkt van België, maar ook van het Europese continent.

Grote verandering op til

Waar zich vandaag de Carrefour hypermarkt van Oudergem bevindt, opende in 1961 een voor die tijd gigantische winkel van 10.000m² onder de naam “Super Bazar”. Later werd dat Maxi GB. Het was destijds qua vloeroppervlakte de grootste winkel van heel Europa. De managers van de toenmalige groep Grand Bazar haalden de inspiratie in de Verenigde Staten. De eerste hypermarkt van de Franse groep Carrefour opende pas twee jaar later, op 15 juni 1963 in Sainte-Geneviève-des-Bois nabij Parijs, op een oppervlakte van “slechts” 2.500 m².

Na de overname van GIB Group door Carrefour in 2000, werd de hypermarkt in 2001 omgebouwd naar het concept van een Carrefour hypermarkt. Vorige week vierde de winkel zijn verjaardag met onder andere een dagelijks gratis ontbijt, een unieke fototentoonstelling over de evolutie van de site en aanbiedingen via Scanmania. Er staan grote veranderingen op til voor de site: eigenaar Redevco wil de bestaande gebouwen afbreken om plaats te maken voor een nieuw woon-winkelproject. Daarin zal de hypermarkt evenwel opnieuw een plaats krijgen.