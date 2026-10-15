Sligro ziet omzet in België verder dalen en vreest nieuwe afschrijving

Foodservicegroothandel Sligro blijft worstelen met de Belgische markt. De omzet daalde in het derde kwartaal met 2,2%, terwijl het bedrijf juist op groei rekent om zijn rendabiliteit te verbeteren. Sligro verwacht nu eind dit jaar opnieuw een deel van de Belgische goodwill te moeten afschrijven.

Nederland stagneert

Sligro Food Group boekte in het derde kwartaal van 2026 een omzet van 92 miljoen euro in België, tegenover 94 miljoen euro een jaar eerder. Zo presteert de Belgische tak opnieuw slechter dan de Nederlandse, waar de omzet met 0,6% terugviel tot 568 miljoen euro. Op groepsniveau daalde de kwartaalomzet met 0,8% tot 660 miljoen euro.