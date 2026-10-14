Hof volgt oud-Jumbo-topman Frits van Eerd: verder onderzoek nodig

Een opsteker voor voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd: in hoger beroep honoreert het gerechtshof vrijwel alle verzoeken van zijn advocaten. Het Openbaar Ministerie moet honderden ontbrekende documenten boven tafel halen en nieuwe getuigen laten horen.

Dossier “een zootje”

Het gerechtshof in Zwolle heeft woensdag beslist dat het Openbaar Ministerie (OM) binnen drie maanden aanvullende stukken moet toevoegen aan het strafdossier van Frits van Eerd. Ook krijgen drie getuigen een nieuw verhoor en mogelijk komt daar nog een vierde bij. De uitspraak betekent een belangrijke overwinning voor de verdediging van Van Eerd.