Albert Heijn opent nummer 89 in Bilzen

Woensdagochtend opende Albert Heijn in Bilzen zijn 89ste Belgische winkel, de 15de in de provincie Limburg. Voor franchisenemer Peeters-Govers is dit de 19de winkel. Er volgen dit jaar nog twee winkelopeningen.

“Sterke regio”

Met 1.700 m² verkoopoppervlakte is Albert Heijn Bilzen-Hoeselt een behoorlijk ruime supermarkt, voorzien van 12 kassa’s, waarvan 9 zelfscankassa’s en 3 bandkassa’s. Bij de opening stonden er lange rijen belangstellenden. Met in de onmiddellijke nabijheid ook winkels van Carrefour Market, Aldi, Lidl en Jumbo is het marktgebied nochtans al goed van supermarkten voorzien.

“Limburg is voor Albert Heijn België een sterke regio, waar we altijd met een groot hart en enorm veel enthousiasme worden onthaald”, zegt Raf Van den Heuvel, General Manager Albert Heijn België. “Daar zijn we ontzettend blij mee. En tegelijk zien we dat Limburg best nog wat meer Albert Heijn-blauw kan gebruiken. Met Bilzen-Hoeselt zetten we opnieuw een mooie stap en komen we nog dichter bij onze klanten in de regio.”

Voor Albert Heijn België is dit de 89ste winkel en voor franchisenemer Peeters-Govers is het de 19de. Binnen twee weken opent een Albert Heijn XL in Machelen, in december volgt nog een supermarkt in Lommel. Zo zal de retailer het jaar afsluiten met 91 Belgische winkels.