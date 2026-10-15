Leonidas verdrievoudigt productiecapaciteit met nieuwe fabriek van 100 miljoen euro

Pralinefabrikant Leonidas opent vandaag zijn nieuwe fabriek in Nijvel, een investering van bijna 100 miljoen euro die de productiecapaciteit verdrievoudigt. De verhuizing verliep echter moeizamer en duurder dan verwacht. Het bedrijf draait voorlopig op slechts 80% van zijn vroegere productiviteit.

18.000 ton pralines

Met de opening van de nieuwe fabriek in Nijvel neemt Leonidas definitief afscheid van Anderlecht, waar de Belgische pralineproducent ruim veertig jaar actief was. Het complex van 30.000 vierkante meter op een terrein van vijf hectare is drie keer zo groot als de oude vestiging. Dankzij vijf bijkomende productielijnen kan Leonidas zijn jaarlijkse productie op termijn verdrievoudigen, van 6.000 naar 18.000 ton pralines.