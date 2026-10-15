Bio-Planet blaast 25 ecologische kaarsjes uit en trekt naar binnensteden

Wat begon als een bescheiden nicheconcept in Kortrijk, viert dit jaar haar 25ste verjaardag met 40 winkels. Bio-Planet behoudt ook een duidelijke ambitie: marktleider worden in gezonde en natuurlijke voeding en verzorging.

Van nichemarkt naar mainstream

Toen Bio-Planet in 2001 haar deuren opende, was biologische voeding nog een randverschijnsel. De dioxinecrisis en andere voedingsschandalen hadden consumenten echter wakker geschud. “Vroeger was bio het doel, vandaag is het een middel”, zegt Jan Van Holsbeke, Business Unit Manager van Bio-Planet. “We willen klanten helpen bewuste keuzes te maken voor zichzelf én voor hun omgeving – zonder onze biologische fundamenten uit het oog te verliezen.”