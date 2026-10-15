Cyberincident: Albert Heijn hervat leveringen, status quo bij Delhaize

Nadat in de loop van woensdag de distributiecentra van Albert Heijn weer operationeel werden, hervat de retailer de reguliere leveringen van zowel houdbare producten als versproducten. Bij Delhaize blijft het alternatieve systeem nog van kracht.

“Volledige dienstverlening herstellen”

“De reguliere leveringen van zowel houdbare producten als versproducten aan onze winkels zijn in het hele land volledig hervat”, meldt Albert Heijn donderdag in een update. Gisteren werden de distributiecentra weer opgestart. “Daardoor worden de schappen in onze winkels door het hele land steeds voller en krijgen klanten weer de keuze, zoals ze van ons gewend zijn. De beschikbaarheid van producten kan per winkel nog verschillen, maar zal in de loop van de dag steeds verder toenemen terug naar het normale beeld. Nu de reguliere leveringen aan winkels zijn hervat, richten we ons op het zorgvuldig en veilig herstellen van de volledige dienstverlening.”

De app en de website van de retailer zijn echter nog steeds offline. Concurrenten als Jumbo, Picnic en Crisp zien daardoor een toeloop van nieuwe klanten. Ook de websites van de Amerikaanse ketens van de groep liggen nog plat. In België zijn de website, de webshop en de app van Delhaize altijd blijven werken, maar is het bestelsysteem voor de winkels nog niet hersteld. Daarom worden de supermarkten beleverd volgens een alternatief systeem, op basis van eerdere bestellingen. Die situatie is donderdag nog niet veranderd, bevestigt woordvoerder Roel Dekelver aan RetailDetail.