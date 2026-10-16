Winkelrekken Delhaize en Albert Heijn raken weer gevuld

De ondernemers van Delhaize kunnen opnieuw bestellingen plaatsen, terwijl ook de winkels van Albert Heijn weer normaal beleverd worden. Maar de webshop van Albert Heijn herstart ten vroegste volgende week.

Problemen niet van de baan

Sinds vrijdag kunnen de winkeliers van Delhaize weer bestellingen plaatsen. De afgelopen dagen werden ze bevoorraad op basis van inschattingen van de retailer, omdat de bestelsystemen niet werkten, een gevolg van het grote cyberincident dat Ahold Delhaize trof. De IT-problemen zijn nog niet van de baan, maar Delhaize heeft bestellingen via een omweg toch weer mogelijk kunnen maken, zegt woordvoerder Roel Dekelver aan persagentschap Belga. De e-commerce-capaciteit zal vanaf het weekend weer op het normale niveau komen.

De winkels van Albert Heijn worden weer volledig bevoorraad, meldt de retailer in een update. Daardoor raken de schappen weer gevuld: “Onze klanten hebben weer de ruime keuze die ze van ons gewend zijn, van vers brood, groente en fruit tot zuivel, vlees en houdbare producten.” De retailer heeft alle online bestelde boodschappen in ieder geval tot en met zondag 18 oktober moeten annuleren. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken.