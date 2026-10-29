Lange zomer doet kassa rinkelen bij Magnum

De lange Europese zomer legde ijsproducent Magnum geen windeieren. Het moederbedrijf van Magnum, Cornetto en Ben & Jerry’s zag de kwartaalomzet met ruim 12% stijgen en verhoogt zijn jaarprognose. Toch hangen er ook donkere wolken: de oprichters van Ben & Jerry’s proberen hun merk los te weken van het concern.

Pistache-ijs is schot in de roos

The Magnum Ice Cream Company heeft zijn eerste zelfstandige zomer met glans doorstaan. In het derde kwartaal steeg de omzet met 12,1% tot 2,51 miljard euro. De autonome groei, zonder wisselkoerseffecten en overnames, bedroeg 9,6%. Daarmee overtrof het ijsconcern ruimschoots de analistenverwachting van 4,6%.