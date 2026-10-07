[Analyse] Colruyt, Aldi, Lidl en vakbonden voeren lobby-offensief over zondagsopeningen

Samen met drie vakbonden voeren Colruyt, Aldi en Lidl een opmerkelijk offensief om een zogenaamd “gelijk speelveld” te creëren in de supermarktsector. Dat moet zondagsopeningen voor de discounters betaalbaar maken, maar de verdeeldheid in de sector is erg groot.

Marktaandeel onder druk

De discountketens Colruyt, Aldi en Lidl hebben samen met drie vakbonden bij minister van Economie en Werk David Clarinval (MR) gepleit voor een “gelijk speelveld” in de sector, schrijft de krant De Standaard. Ze voeren daarmee de druk op om de verschillen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden in de supermarktsector aan te pakken. Vandaag gelden in zelfstandige supermarkten immers lagere lonen en meer flexibiliteit, waardoor zij onder andere makkelijker op zondag kunnen openen.