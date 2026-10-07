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Geschreven door Pauline Neerman
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Eiwittrend legt eierverkoop geen windeieren

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Food7 oktober, 2026

De eiwithype geeft de verkoop van eieren een stevige boost. Dat zegt althans Delhaize, die op jaarbasis ongeveer 15% meer eieren verkoopt. Sinds begin dit jaar gingen bij de supermarktketen al meer dan 100 miljoen stuks over de toonbank. Zelfs de klassieke zomerdip verdwijnt.

Van paasbrunch naar dagelijkse basic

Sinds begin 2026 verkocht Delhaize ruim 100 miljoen eieren, verdeeld over meer dan 10 miljoen verpakkingen. Daarmee groeit de categorie opnieuw stevig: gemiddeld stijgt de eierverkoop bij de retailer met ongeveer 15% per jaar.

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