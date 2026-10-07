Jumbo “eerste supermarkt ter wereld” met kinderhandscanner

Jumbo introduceert een kinderhandscanner, waarmee kinderen van klanten spelenderwijs op ontdekkingstocht gaan door de supermarkt. Alle winkels in Nederland en België worden ermee uitgerust. Volgens de retailer gaat het om een wereldprimeur.

Jumbo slaat geen data op

Met de kinderhandscanner krijgen kinderen een actieve rol tijdens het winkelbezoek. Via leuke opdrachten zoeken ze ingrediënten die passen bij verschillende gerechten en leren ze onderweg meer over voeding. Het spel is ontwikkeld voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar die met hun ouders boodschappen doen. Kinderen hoeven zich niet te registreren, er wordt geen data opgeslagen en er zijn geen ranglijsten, scores of winnaars. De scanner is ook volledig losgekoppeld van het aankoopproces: de kinderen voegen dus niets toe aan een winkelmandje.

Jumbo testte de handscanners in twee supermarkten in Schijndel en één in Bakel. Vanaf vandaag is de kinderhandscanner beschikbaar in ongeveer 100 winkels in Nederland en België. In november worden dat er 300 en tegen het einde van het eerste kwartaal van 2027 moeten alle Jumbo winkels in Nederland en België over de kinderhandscanner beschikken

“We maken er een feestje van”

“Voor veel ouders kan boodschappen doen met kleine kids best uitdagend zijn. Met de kinderhandscanner maken we boodschappen doen leuker voor kinderen én voor hun ouders. We maken er een feestje van”, zegt Fleur van der Pijl, verantwoordelijk voor deze introductie bij Jumbo Supermarkten.

“Kinderen hebben iets leuks en leerzaams te doen, terwijl ouders met meer rust boodschappen kunnen doen. Echt iets waar het hele gezin wat aan heeft, wat ons als familiebedrijf natuurlijk past als een jas.”

Volgens het persbericht is Jumbo voor zover bekend de eerste supermarktketen ter wereld die een handscanner op deze manier inzet.