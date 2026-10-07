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Geschreven door Pauline Neerman
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Aldi krijgt reproducties van prinses Delphine niet uitverkocht

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Food7 oktober, 2026

De kunstactie van Aldi met prinses Delphine blijkt voorlopig geen herhaling van het succes met Koen Vanmechelen. Meer dan een week na de start zijn de reproducties in sommige winkels nog ruim voorradig.

Ruzie over het woord ‘kunst’

Aldi verkoopt sinds eind september reproducties van een werk van prinses Delphine voor 24,99 euro, waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. De actie oogstte echter meteen controverse, omdat de prinses zich openlijk verzette tegen de manier waarop de supermarktketen de werken in haar folder presenteerde.

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