Instacart geeft slimme winkelkar op: Carrefour en Morrisons moeten op zoek naar alternatief

Pilootprojecten met het slimme winkelwagentje van Instacart bij Carrefour België en Morrisons moeten worden afgeblazen, nu het Amerikaanse technologiebedrijf geen toekomst meer ziet voor zijn Caper Cart. Zijn er alternatieven?

Stekker gaat uit het project

Het proefproject dat Carrefour België vorige maand had aangekondigd, met Caper Cart winkelwagentjes in twee winkels in Waterloo, zal niet van start kunnen gaan. Ook de lopende test van de Britse supermarktketen Morrisons in Preston wordt noodgedwongen afgeblazen. Leverancier Instacart trekt de stekker uit het project: hoewel de door AI aangestuurde Caper Cart winkelwagentjes volgens het bedrijf een geweldig product zijn, is de zakelijke realiteit dat de acceptatie door retailers niet snel genoeg is gegroeid om voortdurende investeringen te rechtvaardigen.

De slimme winkelwagentjes zijn een variant op zelfscannen: ze herkennen en wegen artikelen automatisch, het aanraakscherm houdt het lijstje bij en betalen kan eenvoudig bij een aangepaste zelfscankassa. Zo verbetert de technologie het winkelgemak. Daarnaast bieden de wagentjes potentieel voor gepersonaliseerde advertenties, productaanbevelingen, aanbiedingen en gamification, wat ook de omzet moet verhogen. De Caper Cart wordt in de VS door een tiental retailers gebruikt in ongeveer honderd steden, maar kon in Europa geen doorbraak forceren.

Verkoop op til

Bij Morrison liep de proef sowieso bijna ten einde, bij Carrefour België was ze nog niet begonnen. De retailer zegt op zoek te gaan naar alternatieven, maar de vraag is of die wel voorhanden zijn. De bekendste slimme winkelkar op de markt is de Dash Cart van Amazon. In België ontwikkelde Colruyt in eigen huis een gelijkaardige “Smart Cart” die al getest wordt in winkels in Halle, Kessel-Lo en Waterloo.

Mogelijk houdt de beslissing van Instacart verband met een mogelijke verkoop van het bedrijf die op stapel zou staan. De technologiespeler, die het financieel lastig heeft, voerde al gesprekken met DoorDash en Uber, al zou die laatste inmiddels zijn afgehaakt.