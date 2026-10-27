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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Nog verschillende obstakels voor zondagsopening bij Aldi en Lidl

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Food27 oktober, 2026

Dat Aldi en Lidl hun winkels op zondag tot 13u zouden willen openhouden, is een brug te ver voor de vakbonden, die een oplossing willen voor de hoge werkdruk in de winkels. Er zijn ook discussies over de minimumbezetting en het vrijwillig karakter van zondagswerk.

In strijd met de arbeidswetgeving

Woensdag vinden er nieuwe gesprekken plaats over de zondagsopeningen bij Aldi, op 7 december staan ze op de agenda bij Lidl. Er zijn nog veel hinderpalen te nemen vooraleer die zondagsopeningen echt een feit worden, melden de vakbonden in een update aan Gazet van Antwerpen.

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