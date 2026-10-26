Hackers eisen bijna 9 miljoen euro van AB InBev na mogelijk datalek

Biergigant AB InBev onderzoekt een mogelijke cyberaanval waarbij hackers naar eigen zeggen 3,9 gigabyte aan bedrijfsgegevens hebben buitgemaakt. De cybercriminelen eisen een losgeld van 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro) in bitcoin. Volgens een cybersecurityexpert lijkt de schade voorlopig beperkt.

Interne systemen buiten schot?

Een hackersgroep die zich Emperador noemt, claimt toegang te hebben gekregen tot gegevens van AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld. De groep dreigt met de gestolen informatie en verlangt een miljoenenbedrag in cryptomunten. Of de hackers daadwerkelijk over alle geclaimde gegevens beschikken, staat nog niet vast.