Dubbelcijferige groei voor Dia in Spanje

Dia sluit in Spanje het derde kwartaal af met een omzetgroei van 11,3%. De keten dankt die stijging aan meer klanten en een sneller openingstempo. Ook op groepsniveau trok de omzet met dubbele cijfers aan.

Meer winkels, meer marktaandeel

De totale omzet klokte in Spanje af op 1,608 miljard euro, terwijl de vergelijkbare omzet steeg met 8,3%. Die groei kwam volledig uit een hoger verkoopvolume, doordat het aantal klanten bleef toenemen. Het aantal leden van Club Dia lag in het derde kwartaal bijna 9% hoger dan een jaar eerder. Verse producten (+12%) en huismerken (+15%) droegen sterk bij, maar het eigen digitale kanaal liet nota bene een omzetstijging van 24% zien.