Heineken waarschuwt: afslankmiddelen bedreigen bierverkoop

De opmars van afslankmiddelen als Ozempic en Wegovy heeft een groeiende impact op de biersector. Heineken waarschuwt Britse horeca-uitbaters dat consumenten minder alcohol drinken en spoort hen aan hun aanbod aan te passen. Onderzoek bevestigt dat de medicijnen het alcoholverbruik aanzienlijk kunnen verminderen.

Minder pintelieren

In een interne presentatie aan Britse horecaondernemers, die persagentschap Reuters kon inkijken, erkent Heineken dat de populariteit van afslankmiddelen een risico vormt voor de bierverkoop. Medicijnen uit de zogenoemde GLP-1-familie verminderen niet alleen de eetlust, maar kunnen ook de behoefte aan alcohol temperen. Bovendien voelen gebruikers zich sneller verzadigd, waardoor ze kleinere hoeveelheden drinken.