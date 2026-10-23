[Filet Pur] Flagrant delict

Ondernemers die wetteloos hun goesting doen, verplichten straks de discounters om het slechte voorbeeld te volgen. Plunderaars brengen intussen de stemming in de sector naar het nulpunt. Is spotgoedkope wijn het antwoord, vraagt Filet Pur zich af.

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Twee persberichten, twee ietwat verschillende visies op nochtans dezelfde transactie kregen we maandag te lezen. Terwijl Colruyt Group, voorzichtigjes als ze daar zijn, nog een slag om de arm houdt (“we gaan die verkoopoptie pas lichten nadat we de betrokken mensen hebben geraadpleegd”), is het voor Carrefour simpelweg al beklonken: die overname is een flagrant feit. Klaar. Niks voorbehoud: Codifrance verandert van eigenaar en de Franse nummer twee versterkt zijn leiderschap in het proximiteitssegment.