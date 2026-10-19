Carrefour biedt 152 miljoen voor Colruyt-dochter Codifrance

Colruyt Group heeft voor zijn Franse groothandelsdivisie Codifrance een bindend bod van 152 miljoen euro ontvangen van Carrefour. Een verkoop moet Colruyt toelaten zich verder te focussen op zijn strategische prioriteiten als food en health retailer.

“Groeipotentieel maximaal benutten”

In een persbericht op 9 oktober had Colruyt Group al gemeld dat het exclusief onderhandelde met Carrefour over een mogelijke verkoop van Codifrance. Volgend op deze onderhandelingen heeft Colruyt Group nu een bindend bod ontvangen van Carrefour. De beslissing om de verkoopoptie al dan niet te lichten zal Colruyt Group nemen na het raadplegen van de werknemersvertegenwoordigingsorganen. Daarnaast blijft de beoogde transactie onderworpen aan de goedkeuring door de Franse mededingingsautoriteiten. De voltooiing van de voorgestelde transactie zou verwacht worden in het eerste semester van 2027.

“Wij zijn trots op wat de teams van Codifrance de voorbije jaren hebben gerealiseerd en beseffen dat deze aankondiging in de eerste plaats een belangrijke en emotionele impact heeft voor de medewerkers. Codifrance heeft zich ontwikkeld tot een referentiespeler in de distributie naar lokale handelszaken in Frankrijk,” zegt CEO Stefan Goethaert van Colruyt Group. “Tegelijk stellen we vast dat de Franse distributiemarkt snel evolueert en verder consolideert. Vanuit dat perspectief geloven we dat Codifrance haar groeipotentieel maximaal zou kunnen benutten binnen een omgeving die nog beter zou aansluiten bij haar markt en ambities. Tegelijk zou deze stap Colruyt Group toelaten zich verder te focussen op zijn strategische prioriteiten als food en health retailer.”

Codifrance, goed voor een omzet van 310 miljoen euro, levert droge voeding, verse producten en diepvriesproducten aan ruim 800 geaffilieerde winkels van de eigen formules Panier Sympa, Épi Service en VivÉco en aan de licenties Coccinelle en Coccimarket.