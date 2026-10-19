Panzani strikt Cerealis voor Europese pastareus van 1,8 miljard euro

De Franse pastaproducent Panzani en zijn Portugese sectorgenoot Cerealis voeren exclusieve fusiegesprekken. De combinatie wordt goed voor ongeveer 1,8 miljard euro. Beide bedrijven staan momenteel op andere markten sterk en zijn dus vooral geografisch complementair.

Vullen elkaar aan

De fusieplannen geven de consolidatie in de Europese pastasector een nieuwe impuls. Panzani realiseerde vorig jaar een omzet van 620 miljoen euro, tegenover 400 miljoen euro voor Cerealis. Samen vertegenwoordigen ze daarmee 1,02 miljard euro jaaromzet en bijna 1.800 werknemers. De beoogde ondernemingswaarde komt neer op ongeveer 1,8 keer hun gezamenlijke jaaromzet.