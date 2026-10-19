Europese Raad wil (nogmaals) af van inkoopmuren

Afgelopen vrijdag heeft de Europese Raad nog eens benadrukt dat er dringend maatregelen moeten komen om belemmeringen voor de interne markt weg te nemen. De conclusie vernoemt uitdrukkelijk ook territoriale leveringsbeperkingen.

Belemmeringen wegnemen

“De Europese Raad bevestigt nogmaals dat het van groot belang is om beslissende vooruitgang te boeken bij het verdiepen en integreren van de interne markt door resterende belemmeringen weg te nemen – waaronder versnipperde etiketterings- en verpakkingsvoorschriften en territoriale leveringsbeperkingen”: zo staat te lezen in een persbericht van afgelopen vrijdag, 16 oktober.