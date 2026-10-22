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Geschreven door Pauline Neerman
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Plantaardige bakkerij Funk opent derde vestiging in Antwerpen

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Food22 oktober, 2026

Na het Zuid en Berchem opent de Antwerpse bakkerijketen Funk binnenkort een derde vestiging aan Park Spoor Noord. Dankzij een centrale productievestiging kan de plantaardige bakkerij voortaan sneller uitbreiden met kleinere verkooppunten.

Tweede dit jaar

Bakkerij Funk zet zijn expansie in Antwerpen voort. Zaakvoerders Dennis Van Peel en Lisa Wynen hebben een nieuwe locatie gevonden aan Viaduct-Dam, vlak bij Park Spoor Noord. De derde vestiging volgt amper enkele maanden na de opening van Funk Berchem in juli.

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