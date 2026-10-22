Nestlé verkocht deze zomer meer dan verwacht

Nestlé heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De Zwitserse voedingsreus profiteert van een sterk herstel van de verkoopvolumes, vooral in opkomende markten. Dierenvoeding en snacks trekken de groei, terwijl de gevolgen van de grootschalige terugroepactie van babyvoeding geleidelijk afnemen.

Consumenten kopen weer meer

De omzet van Nestlé steeg in het derde kwartaal naar 22,76 miljard Zwitserse frank (24,6 miljard euro), tegenover 21,64 miljard Zwitserse frank (23,4 miljard euro) een jaar eerder. De organische groei bedroeg 4%, ruim boven de analistenverwachting van 3,4%.