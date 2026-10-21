Carrefour opent nog eens vijf autonome BuyBye winkels

Met de opening van twee nieuwe autonome BuyBye winkels in België en drie in Frankrijk heeft Carrefour straks 12 vestigingen van het innovatieve, door AI aangedreven onbemande winkelconcept.

Marktleider in autonome winkels

Carrefour België kondigt de opening aan van twee nieuwe BuyBye-modules in het ziekenhuis van Charleroi, en drie nieuwe units in Lyon in samenwerking met Carrefour Frankrijk. In Charleroi worden de twee nieuwe BuyByes rechtstreeks uitgebaat door de franchisepartner van de Carrefour Express in het ziekenhuis.

Aan het onthaal staat een module met vier gekoelde deuren, toegankelijk voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Aan de ingang van het operatiekwartier is er een module met drie gekoelde deuren, speciaal ontworpen voor de 200 tot 300 zorgverleners en technici op deze cruciale plek. Zo kunnen ze snel iets eten zonder hun shift te moeten onderbreken.

“Matuur en relevant”

Met deze openingen komt de teller op 12 actieve BuyByes te staan. Zo versterkt Carrefour zijn positie als marktleider op het vlak van autonome winkels in België.

“Met deze kaap van 12 BuyByes tonen we aan hoe matuur en relevant ons autonoom retailmodel is. Een vestiging in het hart van een ziekenhuis zoals dat van Charleroi illustreert perfect de missie van Carrefour met BuyBye: technologie inzetten voor de mens door kwaliteitsvolle, verse voeding tegen een eerlijke prijs te brengen waar een traditionele winkel niet binnenraakt”, zegt Arnaud Lesne, directeur innovatie bij Carrefour België

Carrefour België lanceerde BuyBye in december 2023. Intussen is het concept aanwezig op de hoofdzetel in Zaventem, de Carrefour Express van Yvoir, de Ibis-hotels op de luchthaven Parijs-CDG en aan Brussel-Zuid, de NAVO-basis SHAPE in Bergen, het MontLégia-ziekenhuis in Luik, de Corda Campus in Hasselt, en nu dus ook twee units in Charleroi en binnenkort drie in Lyon.

Carrefour zet wel meer stappen met AI. Recent lanceerde de retailer bijvoorbeeld ook een slimme boodschappenassistent in ChatGPT. Op de RetailDetail Night, op 19 november in Brussel, komen Matthieu Ullens en Jean-Philippe Blerot van Carrefour België de AI-strategie van de retailer toelichten. Bestel je tickets via de knop hieronder.