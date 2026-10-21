Thierry Garnier start op 3 maart als CEO Ahold Delhaize

Thierry Garnier, die nu nog topman is bij doe-het-zelfgroep Kingfisher, zal op 3 maart 2027 aantreden als president en Chief Executive Officer (CEO) en lid van de Raad van Bestuur van Ahold Delhaize.

Inwerkperiode

Op 11 januari treedt Thierry Garnier in dienst bij Ahold Delhaize als executive vice president. Hij zal tijdens een inwerkperiode kennismaken met het bedrijf, de klanten en de mensen, meldt de retailer in een persbericht. Aan het einde van de dag op 3 maart 2027 zal hij dan aantreden als president en Chief Executive Officer (CEO) en lid van de Raad van Bestuur van Ahold Delhaize, voor een termijn van vier jaar.

Frans Muller, die met pensioen gaat, treedt op diezelfde dag af. Tot die datum blijft hij volledig verantwoordelijk voor de leiding van het bedrijf en zal hij samenwerken met Garnier en de Raad van Commissarissen om een soepele en ordelijke overgang te ondersteunen.

Garnier, die de dubbele Franse en Britse nationaliteit heeft, is sinds september 2019 CEO van Kingfisher plc, een internationale retailer in de doet-het-zelfbranche. Voordien werkte hij meer dan twintig jaar bij Carrefour, waar hij diverse leidinggevende functies bekleedde, waaronder CEO van Carrefour International, CEO van Carrefour Asia en lid van het uitvoerend management van de groep.