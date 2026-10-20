Carrefour verlaagt prognoses na gewelddadig protest in Frankrijk

De recente rellen in Frankrijk wegen op het consumentenvertrouwen en dreigen de kosten te verhogen, zegt Carrefour. Ondanks een omzetstijging in het derde kwartaal stuurt de retailer een winstwaarschuwing uit.

Veiligheidsproblemen drukken de omzet

Carrefour realiseerde in het derde kwartaal van 2026 een omzetstijging van 3,9% tot 22,78 miljard euro. De vergelijkbare groei bedroeg 2,3%. Dat is in lijn met de verwachtingen. In Frankrijk steeg de omzet met 1,2%, mede dankzij het herstel van de overgenomen winkels van Cora en Match (+6,1%). In het buitenland droegen ook Spanje (+2,1%) en Brazilië (+1,4%) bij aan deze dynamiek. In België (dat geen kernland meer is voor de groep) was er een vergelijkbare omzetgroei van 2,3%.