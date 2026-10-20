Jumbo en Picnic profiteerden meest van cyberhack Albert Heijn

Als gevolg van de recente cyberhack verloor Albert Heijn vorige week fors marktaandeel in Nederland. Vooral Jumbo en onlinesupermarkt Picnic konden profiteren van de moeilijkheden bij de marktleider.

Shoppers vertoonden uitstelgedrag

Het marktaandeel van Albert Heijn, dat in Nederland zo’n 37% bedraagt, daalde vorige week fors naar 28%, blijkt uit cijfers die marktonderzoeksbureau Hiiper deelde met het FD. Het marktaandeel van Jumbo steeg in dezelfde periode met bijna vier procentpunt, van ongeveer 20% naar 24%. Ook Plus en Lidl zagen een stijging. In relatieve termen was onlinesupermarkt Picnic de grootste winnaar, met een stijging van 20%.