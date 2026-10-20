Opnieuw omzetgroei en marktaandeelwinst voor Carrefour België

Carrefour België heeft het derde kwartaal afgesloten met een vergelijkbare omzetgroei van 2,3%. Die ging gepaard met een toename van het marktaandeel met 0,2 procentpunt en een verder stijgende klanttevredenheid, meldt de retailer.

Zes kwartalen van groei

Het gaat om het zesde opeenvolgende kwartaal van groei voor Carrefour België, te danken aan een sterke commerciële dynamiek, koopkrachtacties, de zondagsopeningen en gunstige weersomstandigheden, in een context van aanhoudend sterke concurrentie en een uitdagend economisch klimaat.

De kwartaalprestatie weerspiegelt volgens het bedrijf de voortgang van de ingezette strategie en doorgedreven operationele optimalisaties. Zo zet Carrefour België verder in op de uitrol van haar vernieuwde winkelconcepten voor Market en Express, gecombineerd met een versterkte dynamiek rond competitieve prijzen, gerichte promoties en het loyaltyprogramma. Tegelijkertijd zorgen de vereenvoudiging van interne werkprocessen en een strikte beheersing van de distributiekosten voor de nodige operationele efficiëntie.

“Met deze stevige fundamenten gaat Carrefour België de cruciale eindejaarsperiode tegemoet met vertrouwen en de nodige wendbaarheid, ondanks een macro-economisch klimaat dat onder grote druk blijft staan”, besluit het persbericht.

Op groepsniveau echter verlaagt Carrefour de winstprognoses ondanks een mooie omzetstijging in het derde kwartaal: het gewelddadige protest in Frankrijk weegt op het consumentenvertrouwen en riskeert ook de kosten te verhogen, waarschuwt de retailer.