Franse retailgroep Casino verandert van naam

Casino, de Franse groep achter zeven buurtwinkelketens, heet voortaan PLESIO (Grieks voor “nabijheid”). Het bedrijf wil zich sterker profileren als specialist in proximiteit en een duidelijk onderscheid creëren tussen de groep en de keten Casino.

Zeven retailmerken

De nieuwe naam weerspiegelt de actuele strategie van de groep, die na jaren van financiële moeilijkheden haar hyper- en supermarkten verkocht om zich te concentreren op het buurtwinkelsegment. De nieuwe naam PLESIO (eenvoudig, kort en gemakkelijk te onthouden, zegt de groep) overkoepelt zeven retailmerken: Monoprix, Casino, Spar, Vival, Cdiscount, Franprix en Naturalia. Die zijn met 25.000 medewerkers en bijna 6.500 winkels goed voor een omzet van 12,5 miljard euro in 2025.

De nieuwe identiteit zal geleidelijk worden doorgevoerd in alle interne en externe communicatiemiddelen van de groep en de wijziging van de geregistreerde bedrijfsnaam zal ter formele goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de volgende Algemene Vergadering, in 2027.