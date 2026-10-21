Ook Amerikaanse websites Ahold Delhaize weer online

Na het cyberincident van vorig week zijn ook de websites en de apps van de Amerikaanse supermarktketens van de groep Ahold Delhaize weer operationeel.

Uit voorzorg offline gehaald

Net als de websites van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall werden ook die van de Amerikaanse ketens Food Lion, Giant Food, Hannaford en Stop&Shop vorige week uit voorzorg offline gehaald na een groot cyberincident, waarvan intussen bekend is dat het door kwaad opzet werd veroorzaakt. Nu zijn ze weer bereikbaar. De Amerikaanse activiteiten vertegenwoordigen zowat 60% van de omzet van de groep Ahold Delhaize.

In Nederland zijn de website en app van Albert Heijn weer online en wordt de thuisbezorging naar verwachting vanaf vrijdag 23 oktober hervat. Ook de websites van Etos en Gall & Gall zijn weer beschikbaar. In België bleef de website steeds beschikbaar en is ook de e-commerce weer volledig operationeel. Ook de websites en apps in de regio Centraal- en Zuidoost-Europa werken weer.