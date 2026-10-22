Albert Heijn: bezorgdienst pas volgende week weer op volle toeren

Albert Heijn herstelt geleidelijk na het cybersecurity-incident van 11 oktober. In Nederland kunnen de eerste klanten opnieuw online boodschappen bestellen, terwijl in België de thuisbezorging maandag hervat. Verschillende digitale spaar- en kortingsacties blijven echter buiten werking. De supermarktketen voorziet compensaties voor getroffen klanten.

Bezorgdienst langzaam weer op gang

De cyberaanval die sinds zondag 11 oktober de systemen van Ahold Delhaize verstoort, blijft gevolgen hebben voor de dienstverlening. Het concern schakelde uit voorzorg verschillende IT-systemen uit om verdere schade te voorkomen. Nu brengt de retailer zijn digitale diensten stap voor stap opnieuw online.

In Nederland kunnen sinds woensdag 21 oktober de eerste klanten opnieuw boodschappen bestellen via de webshop. Voorlopig krijgen alleen klanten met een Bezorgbundel en zakelijke klanten toegang. Vanaf vrijdag 23 oktober hervat Albert Heijn geleidelijk de leveringen, maar de beschikbare capaciteit bedraagt voorlopig slechts een derde van het normale niveau.

In België duurt het herstel langer. Daar gaan de bezorgers pas maandag 26 oktober opnieuw de weg op. Bestellingen tot en met zaterdag 24 oktober annuleert de supermarktketen nog. De website en de Mijn AH-app functioneren inmiddels weer en klanten kunnen opnieuw inloggen op hun persoonlijke account. Ook de beschikbaarheid van producten in de winkels verbetert.

Kortingen en spaaracties nog verstoord

Toch zijn niet alle problemen achter de rug. Bij Belgische klanten werkt de persoonlijke Bonus Box, waarmee klanten gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen, nog niet. Ook Digitaal Krassen, de promotiefunctie in de Mijn AH-app, blijft door het cybersecurity-incident buiten werking. Albert Heijn kan voorlopig niet aangeven wanneer beide diensten opnieuw beschikbaar zullen zijn. Voor klanten die door de storing geen pannenzegels konden sparen of inwisselen, voorziet Albert Heijn automatisch twee volle spaarkaarten in de vorm van een coupon.

In Nederland ontvangen klanten met een Bezorgbundel tien euro winkeltegoed, bovenop de tien euro die Albert Heijn al beloofde aan klanten van wie de bestelling tussen 11 en 22 oktober verviel. Voor zakelijke klanten werkt de retailer nog aan een regeling. In België belooft Albert Heijn ook een compensatie voor gemiste persoonlijke kortingen. Het bedrijf wil die zo veel mogelijk automatisch toekennen, maar heeft nog geen concrete regeling bekendgemaakt.

Ondertussen onderzoekt moederbedrijf Ahold Delhaize de oorzaak en omvang van het cybersecurity-incident. De groep heeft aangifte gedaan bij de Nederlandse politie. Volgens de tot dusver beschikbare informatie zijn er geen aanwijzingen dat persoonsgegevens bij het incident betrokken zijn.

Omdat ze beschikken over grote hoeveelheden klantgegevens en betalingsinformatie, zijn retailers erg kwetsbaar voor hacking. Op de RetailDetail Night op 19 november in Brussel komt “ethisch hacker” Inti De Ceukelaire demonstreren hoe die kwetsbaarheid nu verschuift van mensen naar artificiële intelligentie. Schrijf je dus snel in voor de RetailDetail Night op 19 november.