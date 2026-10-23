[In Beeld] Aldi opent pop-up-wijnbar in Antwerpen

Om met het oog op de feestdagen te bewijzen dat goede wijn niet duur hoeft te zijn, opent Aldi zijn eigen tijdelijke wijnbar Al Divino in hartje Antwerpen. Bezoekers kunnen er nog tot en met 1 november terecht.

Dezelfde prijzen als in de winkel

Dat Al Divino een initiatief is van Aldi, zal bezoekers niet meteen opvallen, al geeft de naam natuurlijk wel een hint. De retailer brengt hier voor het eerst een selectie uit zijn 33 eindejaarswijnen van het winkelschap naar de wijnbar, gevestigd in een levendige uitgaansbuurt op het Antwerpse Zuid. Ook alcoholvrije schuimwijn en homemade limonades staan op de kaart, net als een tapasplankje met aperitiefkaas, olijven en chiffonade uit het eigen assortiment.

De wijnen komen tegen dezelfde prijs als in de winkel. “Aangezien je uit een fles gemiddeld zes glazen serveert bij je thuis, delen we de winkelprijs van de fles simpelweg door zes in onze wijnbar”, zegt Lieve Conard, huissommelier bij Aldi België. Een glas La Capelude Grande Réserve kost 1 euro, een prestigieuze Châteauneuf-du-Pape wordt er geserveerd voor amper 3 euro per glas.

Wijnen voor de eindejaarsperiode

“Voor Al Divino selecteerden we een aantal van onze meest feestelijke wijnen voor de eindejaarsperiode, met een mix van nieuwe referenties en gekende appellaties. Het zijn stuk voor stuk kwaliteitsvolle wijnen die perfect passen bij de feestdagen, maar dan aan een verrassend scherpe prijs. Zo kunnen bezoekers vooraf ontdekken welke wijnen ze graag op hun feesttafel serveren,” aldus nog Conard.

Wijnbar Al Divino bevindt zich in de Volkstraat 23 in Antwerpen en is geopend op 23 en 24 oktober en van 29 tot en met 31 oktober van 17u tot 22u en op 01 november van 14u tot 22u. Een tijdslot reserveren kan via deze link.