Aldi en Lidl kunnen concurrenten niet langer blokkeren in het VK

In het Verenigd Koninkrijk gelden voor Aldi en Lidl voortaan dezelfde vergunningsregels als voor de traditionele supermarktketens. Daarmee krijgen de grote concurrenten hun zin: zij eisten al langer een gelijk speelveld.

Uitzonderingsregel

Tot nu toe werden de twee Duitse discounters geclassificeerd als winkels met een beperkt assortiment, waardoor ze onder andere konden verhinderen dat concurrenten zich in de buurt van hun winkels zouden vestigen. Die uitzonderingsregel was destijds bedoeld om opkomende spelers te ondersteunen.

Maar omdat beide ketens samen al zo’n 20% marktaandeel hebben veroverd, hadden concurrenten als Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Asda en Waitrose eerder dit jaar aan de Competition and Markets Authority (CMA) gevraagd om de vastgoedregels aan te passen. Nu heeft de Britse mededingingsautoriteit inderdaad bevestigd dat Aldi en Lidl onder dezelfde regels zullen vallen als andere grote supermarkten in het land.

“We hebben regels ingevoerd om te voorkomen dat grote supermarktketens de opening van concurrerende winkels in hun gebied blokkeren, en nu gelden die regels ook voor Aldi en Lidl. Dit zal bijdragen aan een gelijk speelveld en ervoor zorgen dat klanten in hun regio de beste keuze aan producten en prijzen krijgen,” aldus Juliette Enser van de CMA.