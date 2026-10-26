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Geschreven door Pauline Neerman
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Instacart overweegt verkoop aan DoorDash of Uber

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Food26 oktober, 2026
JHVEPhoto / Shutterstock.com

De Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart onderzoekt een mogelijke overname door een grotere concurrent. Het bedrijf voerde al gesprekken met DoorDash en Uber, al zou die laatste inmiddels zijn afgehaakt.

Concurrentie neemt toe

Instacart heeft een zakenbank ingeschakeld om zijn strategische opties te onderzoeken, meldt The Information op basis van ingewijden. Het bedrijf voerde ook verkennende overnamegesprekken met maaltijdbezorger DoorDash en taxiplatform Uber, al heeft Uber zich volgens Bloomberg inmiddels uit de onderhandelingen teruggetrokken.

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