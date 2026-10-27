Concurrentiewaakhond blokkeert Unox-deal tussen Unilever en Zwanenberg

Als Zwanenberg Food Group de merken Unox en Zwan overneemt van Unilever, kan dat leiden tot duurdere rookworsten, kookworsten en soepen, vreest de Nederlandse concurrentiewaakhond, die de deal blokkeert.

Te sterke onderhandelingspositie

De aankondiging van de verkoop van Unilever-merken Unox en Zwan aan Zwanenberg dateert al van december 2024, maar de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde verder onderzoek aan en meldt vanochtend dat de overname niet mag doorgaan. Na de overname zou het marktaandeel van Zwanenberg in rookworst, kookworst en houdbare soepen namelijk stijgen van 60% naar ongeveer 80%. Daardoor zou het bedrijf een te sterke onderhandelingspositie krijgen tegenover supermarkten, met mogelijke hogere prijzen voor consumenten als gevolg.

Het bezwaar is een tegenvaller voor Unilever, dat de afgelopen jaren al verschillende onderdelen verkocht om zich te focussen op zijn sterkste merken. Ook voor Zwanenberg is het een domper: het vleeswarenbedrijf produceert al veel producten voor Unox en wilde ook eigenaar van het merk worden. Het voorstel van Zwanenberg om drie productielijnen te verkopen aan een ander vleesbedrijf, vond de ACM onvoldoende.

Beide betrokken bedrijven reageren dan ook teleurgesteld op het nieuws. Zwanenberg denkt na over beroep, Unilever zal het besluit bestuderen vooraleer vervolgstappen te bepalen.