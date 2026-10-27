Suikervrije dranken doen Coca-Cola bruisen

In het derde kwartaal heeft Coca-Cola een sterker dan verwachte groei gerealiseerd van de omzet en de winst. De frisdrankgigant verhoogt ook de vooruitzichten voor het volledige boekjaar.

Sterke groei voor Coca-Cola Zero

De omzet van Coca-Cola steeg met 7% naar 13,4 miljard dollar, terwijl de totale volumes toenamen met 5%, vooral dankzij groei in India, China, Mexico en Brazilië. In Europa stegen de volumes met 5%, in Noord-Amerika bleven ze stabiel. De nettowinst nam met 8 % toe tot 4 miljard dollar. De vergelijkbare winst per aandeel steeg met 11%. Hiermee deed het bedrijf beter dan verwacht.