Hoe Lieven Vanlommel (Foodmaker) de “groene McDonald’s” klaarstoomt

Foodmaker groeit in de supermarkten zo snel dat de productiecapaciteit de vraag amper kan bijhouden. Toch wil oprichter en CEO Lieven Vanlommel nu vooral werk maken van een internationale restaurantketen. Met investeerder Kharis Capital aan boord hoopt hij zijn droom van Foodmaker als de “groene McDonald’s” waar te maken.

Wie niet waagt, niet wint

Lieven Vanlommel heeft weinig geduld met ondernemers die uit angst voor een mislukking liever niets proberen. In zijn pas verschenen boek Zonder Filter blikt de oprichter van Foodmaker terug op bijna dertig jaar ondernemerschap, vol gewaagde beslissingen, financiële risico’s en onverwachte wendingen. Zijn belangrijkste les? Die deelt hij exclusief op de RetailDetail Night op 19 november.

Zo lanceerde Foodmaker al in 2011 sportmaaltijden, maar sloeg het concept aanvankelijk niet aan. Vijftien jaar later heeft het bedrijf er volgens Vanlommel twee miljoen verkocht. “Als je zegt dat je iets nooit meer gaat doen omdat het ooit niet werkte, dan kun je niets meer veranderen.”

Die overtuiging vormt ook de basis van de volgende groeifase. Met Kharis Capital, de investeringsgroep achter onder meer Burger King, Quick en O’Tacos, haalde Foodmaker vorig jaar een partner binnen die het bedrijf moet helpen om de Europese restaurantmarkt te veroveren.

“Zij kunnen iets wat ik niet kan”

Dat een pionier in gezonde voeding in zee gaat met een investeerder die groot werd met klassieke fastfoodconcepten, vindt Vanlommel helemaal niet tegenstrijdig. Integendeel: hij beschouwt het als een logische stap. De ambitie blijft om minstens honderd Foodmaker Cafés te openen in Europa. De samenwerking moet vooral de zoektocht naar geschikte locaties en franchisenemers versnellen.

“Ik wil de groene McDonald’s worden. Zij willen met hun concepten ook allemaal McDonald’s worden. Dan kun je toch samenwerken?”, redeneert hij. “Ik heb vandaag 26 restaurants in Europa, en daar bijna twintig jaar over gedaan. Zij hebben er 1.500 geopend. Dan kunnen zij duidelijk iets wat ik vandaag niet kan. Je moet weten waar je goed in bent en waar je hulp nodig hebt.”

Supermarkten groeien sneller dan de productie

Hoewel de restaurantambities de aandacht trekken, blijft retail voorlopig veruit de belangrijkste groeimotor. Foodmaker levert verse maaltijden aan onder meer Delhaize in België, Jumbo in Nederland en grote supermarktketens in Frankrijk (Monoprix), Duitsland (Rewe) en Oostenrijk (Billa).

En die activiteiten groeien stevig, benadrukt Vanlommel. Hij noemt groeicijfers van 40% in Frankrijk, 40 tot 50% in Duitsland en zelfs 298% in Nederland. Ook in België groeit de verkoop sterk. Alleen is de productie de bottleneck: “We liggen ondertussen in duizend supermarkten in Oostenrijk. Ik kan gewoon niet méér produceren dan we vandaag doen.”

De producent breidt daarom zijn productiesite in Westerlo uit. Het bedrijf wil er de capaciteit verdubbelen. Tot dan moet Foodmaker selectief omgaan met nieuwe groeikansen. “Als ik morgen tien cafés open, betekent dat tweeduizend extra maaltijden per dag. Voor onze productie is dat relatief klein. Maar een nieuw land opstarten, dat kunnen we vandaag niet zomaar doen.”

Duurzaamheid hoeft niet altijd geld op te brengen

De ondernemer investeert ondertussen ook in activiteiten waarvan het financiële rendement minder evident is. Foodmaker heeft eigen biologische landbouw, experimenteert met lokaal geteelde ingrediënten zoals gember en brengt Foodmaker-merch op de markt die het bedrijf in Portugal laat produceren.

Vanlommel beschouwt die initiatieven als een verlengstuk van zijn bedrijfsfilosofie. “Als ik de maatschappij wil ondersteunen met mijn eigen biologische boerderij, dan mag dat geld kosten. Ik wil aantonen dat het mogelijk is om dingen anders te doen.”

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met topsporters. Foodmaker werkt al jaren met onder anderen Tom Boonen en Vincent Kompany. Vooral die laatste moet het merk nu meer bekendheid geven in Duitsland. Volgens Vanlommel werkt die aanpak beter dan klassieke reclame.

“Wij helpen Vincent en zijn organisatie BX Brussels al sinds 2013 om kinderen uit kansarme milieus toegang te geven tot gezonde voeding en sport. Als hij ons nu helpt om Foodmaker in Duitsland bekend te maken, dan is dat authentiek.”

Het eerste hoofdstuk is pas geschreven

Ondanks de groei, het nieuwe hoofdkantoor en de internationale ambities beschouwt Vanlommel zijn levenswerk allerminst als voltooid. Zijn boek noemt hij nadrukkelijk het eerste hoofdstuk van zijn ondernemersverhaal. “Alles wat ik ooit gedroomd heb, is al groter geworden dan ik had gedacht. Maar we zitten vandaag in zes of zeven landen, terwijl Europa er meer dan dertig telt. Er is nog veel werk.”

Toch blijft de grootste uitdaging dezelfde als bij zijn eerste saladewinkel in Antwerpen: zoveel mogelijk mensen overtuigen om gezonder te eten. Of Foodmaker uiteindelijk echt de groene McDonald’s van Europa wordt, weet ook Vanlommel niet. Maar aan ambitie ontbreekt het hem niet. “Het kan altijd alle kanten uit. Ofwel maken we er een prachtig bedrijf van, ofwel loopt het verkeerd. Maar als je het niet probeert, zul je het nooit weten.”

Lieven Vanlommel spreekt niet alleen tijdens het avondprogramma van de RetailDetail Night op 19 november, hij laat ook letterlijk proeven van zijn ondernemerschap met een speciaal voor de gelegenheid gecreëerd luxemenu. Elke aanwezige krijgt bovendien zijn kersverse boek Zonder Filter mee naar huis.