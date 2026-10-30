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Geschreven door Pauline Neerman
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Goedkopere cacao bezorgt consumenten weer trek in Mondelez

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Food30 oktober, 2026
© Shutterstock.com

Na jaren van peperdure cacao en stevige prijsverhogingen ziet Mondelez de volumes herstellen: de fabrikant van Oreo, Côte d’Or en Toblerone groeit weer door meer te verkopen, in plaats van alleen meer te vragen. Toch blijft topman Dirk Van de Put op zijn hoede: vooral Amerikaanse consumenten houden de vinger op de knip.

Consumenten kopen meer

De cacaocrisis lijkt voor Mondelez eindelijk haar scherpste kantjes te verliezen. Dankzij dalende grondstofkosten en een aantrekkende verkoop overtrof de snackgigant in het derde kwartaal de winstverwachtingen van analisten. De aangepaste winst bedroeg 78 dollarcent (70 eurocent) per aandeel, tegenover een verwachte 71 dollarcent (64 eurocent).

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