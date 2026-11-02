Nederlandse supermarkten bereiden samen noodwinkels voor

Albert Heijn, Jumbo en Aldi werken aan een noodplan om de voedselvoorziening veilig te stellen bij oorlog, overstromingen of langdurige stroomuitval. De concurrerende supermarktketens willen per regio minstens één winkel operationeel houden. Voor de hoge kosten kijken ze naar de overheid.

Concurrentie maakt plaats voor samenwerking

Wat als het land zonder stroom valt en supermarkten dagenlang hun deuren moeten sluiten? Die vraag houdt de Nederlandse supermarktsector bezig. Volgens het Financieele Dagblad overleggen supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Aldi al maanden met brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het ministerie van Landbouw over een netwerk van noodwinkels.