[Filet Pur] Volautomatische valsspelers

Terwijl inkopers zich schrap zetten voor een golf van exploderende prijzen en discounters morrelen aan de zondagsrust, heeft de marktleider de 22ste eeuw al in zicht! Filet Pur doet alweer een poging om de voorthollende waan van de week te doorgronden.

Wakkere waakhond

Rookworst: het is een zaak van nationaal belang. Althans bij onze noorderburen, waar de wakkere concurrentiewaakhond toch wel anderhalf jaar tijd nodig had om te concluderen dat een verkoop van het vaak als iconisch bestempelde Unox aan sectorgenoot Zwanenberg tot een totale ontwrichting van de marktverhoudingen zou leiden, met onbetaalbare vleeswaren als onwenselijk gevolg. Pech voor Unilever, dat van z’n voedingsmerken af wil omdat zeep nu eenmaal meer opbrengt.