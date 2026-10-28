Focus op “power brands” blijft lonen voor Unilever

Unilever heeft een beter dan verwacht derde kwartaal achter de rug dankzij goede prestaties van zijn sterkste merken in de categorieën huishouden, verzorging en schoonheid. De voedingsdivisie bleef wat achter.

Volumegroei in kerncategorieën

In het derde kwartaal steeg de omzet met 5,2% naar 13,3 miljard euro. De volumes namen met 2,9% toe, geholpen door prijsverhogingen als reactie op stijgende grondstofkosten. De focus op de sterkste merken zoals Dove, Axe en Persil blijkt te lonen, met een omszetgroei van 5,8% en een volumegroei van 3,3% voor deze “power brands”.