L’Oréal groeit sneller dan beautymarkt dankzij luxe en huidverzorging

L’Oréal heeft een uitzonderlijk sterk derde kwartaal achter de rug. De Franse cosmeticagigant zag de omzet met bijna 12% stijgen, dankzij de sterke vraag naar premium haarverzorging, dermatologische cosmetica en luxeproducten, vooral in China en Europa.

China maakt comeback

De omzet van L’Oréal steeg in het derde kwartaal met 11,9% tot 11,6 miljard euro. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 7,2%. Over de eerste negen maanden steeg de omzet met 7,7% tot 35,3 miljard euro. “L’Oréal heeft een uitzonderlijk derde kwartaal neergezet”, zegt topman Nicolas Hieronimus. “De wereldwijde beautymarkt heeft opnieuw zijn veerkracht bewezen in een moeilijke context, en wij blijven aanzienlijk sneller groeien dan de markt.”