Omstreden “bedrijvendokter” veroorzaakt onrust bij Prénatal

Prénatal, de verlieslatende Nederlandse babyketen die recent werd overgenomen door CEO Jochem van Bueren, heeft “bedrijvendokter” Martijn Rozenboom als adviseur aan boord gehaald. Dat veroorzaakt enige ongerustheid.

“Er wordt keihard gewerkt aan een herstructurering”

In september raakte bekend dat CEO Jochem van Bueren alle aandelen van de Nederlandse moeder- en kinderspecialist overnam van de Duitse investeerder Mutares. De transactie moet de continuïteit verzekeren en Prénatal ruimte geven om als zelfstandige onderneming verder te groeien, zei de topman toen. De keten, die 34 winkels en een webwinkel heeft, is al jaren verlieslatend.

Nu blijkt dat de CEO de zogenaamde “bedrijvendokter” Martijn Rozenboom als adviseur heeft ingeschakeld, maken de vakbonden zich echter zorgen, meldt het FD. Rozenboom, bekend om het opkopen van verlieslatende bedrijven, is omstreden sinds hij Miss Etam overnam van de Belgische groep FNG en alsnog failliet liet gaan. Hij werd door de rechtbank aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur.

“Wat ik van leden hoor, lijkt veel op zijn gebruikelijke werkwijze. Het doet mij erg denken aan de signalen die wij van leden kregen toen Rozenboom net na de zomer van 2020 het failliete Miss Etam overnam”, zegt Martin Pikaart van vakbond AVV aan de krant. Maar een woordvoerder van Rozenboom ontkent: “Prénatal is niet failliet. Er wordt keihard gewerkt aan een herstructurering. Het doel is het schrijven van zwarte cijfers. Rozenboom is gewoon aangenomen als strategisch adviseur.”