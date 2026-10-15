[Interview] “Selectieve distributie, eigen winkels en online vormen één ecosysteem” (Franck Besnard, Estée Lauder)

Door veeleisende consumenten en toenemende concurrentie ligt de lat steeds hoger in de beautymarkt. Ook jonge shoppers zijn bereid om te betalen voor luxemerken die hun “storytelling” op orde hebben, stelt de groep Estée Lauder, die ook inzet op eigen winkels.

Belangrijke aanwezigheid in België

Onder andere in Antwerpen en Amsterdam openen merken van de groep Estée Lauder binnenkort verschillende nieuwe winkels. Eigen retail is een belangrijke krachtlijn in de strategie van de Amerikaanse cosmeticagroep, en al zeker nu de komst van Douglas en Sephora naar de Benelux de cosmeticamarkt flink opschudt, zegt Franck Besnard, die de activiteiten van de groep in Frankrijk en de Benelux fuseerde en intussen ook general manager is voor Noord- en West-Europa. De topman werkt al 23 jaar bij het bedrijf en woonde ook enkele jaren in Brussel, waar hij in zijn vrije tijd onder andere coach was bij Boisfort Rugby Club. Om maar te zeggen dat hij de lokale markt goed kent.