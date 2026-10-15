CEO Sander van der Laan vertrekt bij Douglas, Jean-Marc Bellaiche volgt op

Na een loopbaan van 36 jaar in de internationale retail, waarvan 4 jaar bij Douglas, legt Sander van der Laan zijn functie neer. Fransman Jean-Marc Bellaiche is met ingang van 1 november benoemd tot CEO voor een termijn van vier jaar.

“Zorgvuldig voorbereid”

“Deze belangrijke verandering in de top van het bedrijf is zeer doordacht en zorgvuldig voorbereid, waardoor een soepele en professionele overgang is gewaarborgd”, zegt Dr. Henning Kreke, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Douglas AG, in het persbericht. “Wij betreuren het besluit van Sander van der Laan om met pensioen te gaan ten zeerste, maar respecteren zijn keuze ten volle na een lange en succesvolle carrière.” Volgens van der Laan zelf, die tijdens zijn periode aan de top het bedrijf naar de beurs bracht, is de tijd rijp om zich uit het uitvoerend management terug te trekken.

Zijn opvolger, de 56-jarige Fransman Bellaiche, heeft rijke ervaring in de luxesector. Hij begon zijn carrière in 1993 bij Boston Consulting Group, waar hij uiteindelijk Managing Director en Global Leader van de sector Luxe, Mode en Schoonheid werd. In 2014 trad hij in dienst bij Tiffany & Co, daarna volgende leidinggevende en bestuursfuncties bij de technologiebedrijven Contentsquare en Arianee. Na tien jaar in de Verenigde Staten keerde hij in 2020 terug naar Europa om CEO te worden van de Franse warenhuisketen Printemps. Het afgelopen jaar was hij CEO van de luxe resortexploitant Sani/Ikos Group.