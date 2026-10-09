Kruidvat voegt België bij Nederlands management

Kruidvat krijgt begin volgend jaar een nieuwe topvrouw in België. Katinka Ruikes volgt op 1 januari Bert Verhoef op als Managing Director en combineert die functie met haar huidige verantwoordelijkheid voor de Nederlandse winkelorganisatie.

Roots in HR

Ruikes werkt sinds 2009 bij moederbedrijf AS Watson Health & Beauty Benelux. Ze begon er in human resources en Learning & Development en vervulde daarna verschillende leidinggevende HR-functies. In 2019 maakte ze de overstap naar de commerciële organisatie als Chief Sales & Operations Officer van Kruidvat Nederland. Die functie blijft ze combineren met haar nieuwe verantwoordelijkheid voor België.

AS Watson kiest zo voor een nauwere operationele samenwerking tussen beide landen. “Kruidvat in België heeft een sterke basis en een duidelijke groeiambitie”, zegt Ruikes. “Ik wil verder bouwen op het stevige fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. Daarbij willen we de samenwerking tussen België en Nederland verder versterken en invulling geven aan onze groeiambitie in België.”

Verhoef naar Rossmann

Bert Verhoef draagt na meer dan 27 jaar bij AS Watson een groot deel van zijn operationele taken over. Hij blijft wel verbonden aan de groep als Director van de joint venture Rossmann Central Europe en als lid van de adviesraad van Dirk Rossmann GmbH.

Verhoef leidt Kruidvat België sinds 2018.

Verhoef begon in 1999 als financieel directeur van de Groenwoudt Groep en vervulde daarna onder meer functies als Buying Director General Merchandise, Managing Director van Trekpleister en Director Location Portfolio. Sinds 2007 zetelt hij ook in de adviesraad van Rossmann.