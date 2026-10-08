Britse drogisterijketen Boots komt in Canadese handen

De Canadese miljardairsfamilie Weston, voormalige eigenaars van luxewarenhuisketen Selfridges, neemt de Britse drogisterijketen Boots over van investeringsfonds Sycamore Partners. Daarmee komt een einde aan enkele maanden van onzekerheid.

Iconische winkelketen

Het is Wittington Investments, de holdingmaatschappij van de familie Weston, die 8,9 miljard dollar (7,95 euro) neertelt voor de overname van de Britse en Ierse winkelactiviteiten van Boots, de optiekketen, het schoonheidsmerk No7 en een franchisetak in Thailand. Het fonds is ook eigenaar van de supermarktketen Loblaws en de apotheekketen Shoppers Drug Mart in Canada. De transactie is nog voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 worden afgerond.

Boots is een icoon van de Britse winkelstraten: de keten baat 1.800 winkels uit in het Verenigd Koninkrijk en heeft er 50.000 mensen in dienst. In 2025 realiseerde de retailer een omzet van 7,5 miljard pond (8,85 miljard euro), een groei met 3,2%. De keten sloot de afgelopen jaren wel meer dan 300 winkels.

Met de bevestiging van deze transactie komt een einde aan enkele maanden van onzekerheid, nadat eigenaar Sycamore, die aanvankelijk plannen koesterde om Boots naar de beurs te brengen, in augustus nog een bod van de familie Weston afwees. De familie Weston verkocht in 2022 warenhuisketen Selfridges en is via een Britse tak nog meerderheidsaandeelhouder van Associated British Foods, eigenaar van Primark.